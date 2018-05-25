CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran yardımcılarıyla birlikte görevden alınırken, İnce’nin havaalanında poz verdiği ‘SoloTürk’ pilotlarının yapacağı gösteri uçuşları da iptal edildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran yardımcılarıyla birlikte görevden alınırken, İnce’nin havaalanında poz verdiği ‘SoloTürk’ pilotlarının yapacağı gösteri uçuşlarını da iptal edilmesi tepkilere neden olurken yaşananlar ‘tahammülsüzlük’ olarak yorumlandı.

İnce’yi okula alma diye talimat verdiler

Muharrem İnce’nin ziyaretinin ardından yardımcılarıyla birlikte görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, “Sayın Muharrem İnce’yi okula almamam gerektiği konusunda talimat verdiler. Ancak ben bunu kabullenemedim. Açıkça söylemek gerekirse dünkü olay ipimizi çekti” dedi. Sözcü’nün haberine göre, öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına veda eden Duran, “Akşam rektör beni aradı; önce övdü. ‘Şöyle başarılısınız, şöyle güzel şeyler yaptınız’ diye. Sonra da ‘YÖK başkanı sizin görevden ayrılmanızı istiyor’ dedi” diye anlattı. Duran, İnce’nin ziyaretini engellemeyeceğini belirttiğini söyleyerek “Kabullenemeyeceğim bir şey var. Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa’ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım. Burası her türlü insanın girip çıktığı, benden randevu aldığı bir yer. Ben onların söyledikleri gibi bir şey olamayacağını ve normal sürecin devam edeceğini, bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyledim” ifadesini kullandı.

‘SoloTürk’ pilotlarının gösterileri iptal edildi

İnce ve ekibinin havaalanında tokalaşarak poz verdiği ‘SoloTürk’ pilotlarının yapacağı gösteri uçuşları da iptal edildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu iki gelişmeye tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Önce YÖK Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nı, sonra da Saray’ı ziyaret etmek farz oldu” diye yazdı. CHP’li Barış Yarkadaş da İnce’nin Samsun Havalimanı’nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştıkları SoloTürk ekibinin de cezalandırıldığını duyurdu. Yarkadaş, “Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur” sözleriyle tepki gösterdi. Yarkadaş, Twitter’dan şöyle yazdı; “AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran’ı değil, 19 Mayıs günü İnce’yle birlikte Samsun Havalimanı’nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları’nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur.”