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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Tahliye edildikten sonra gözaltına alınan 21 kişi emniyette

01 Nisan 2017, Cumartesi 17:09
Gülen Hareketinin medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra yapılan itirazlar sonucu tekrar gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 kişi ile yeni açılan darbe soruşturması çerçevesinde gözaltı kararı verilen 13 kişinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece gözaltına alınmaları ve sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Dava kapsamında dün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verilen 21 kişiden Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına duruşma savcısı itirazda bulunmuş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etmişti.

Ayrıca Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında da "darbe" soruşturması başlatılmıştı.

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması, medya, gözaltı, tahliye
Okunma Sayısı: 2261
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  • sezer

    01.04.2017 23:29:30

    Sanki gündem oluşturmak için bir serbest bırakıp bir tutukluyorlar bu şekilde tuaf bir gündemle insanımızı uyutuyorlar aksi olsaydı bu kararı veren hakimi ihraç ederlerdi

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