"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Tahliye olan Mehmet Altan'ın ilk açıklamaları

27 Haziran 2018, Çarşamba 23:59
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, duruşma gününü belirlediği tensip zaptı ile birlikte tahliyesine karar verdi. Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden 19.30'da salıverildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Sanıkların avukatları kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, duruşma gününü belirlediği tensip zaptı ile birlikte tahliyesine karar verdi. Mehmet Altan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverildi.

Mehmet Altan işlemlerinin ardından saat 19.30'da cezaevinden çıkarılarak yakındaki bir dinlenme tesisine getirilip serbest bırakıldı.

ALTAN'I EŞİ ÜMİT ALTAN, GAZETECİ-YAZAR HASAN CEMAL VE YAKINLARI KARŞILADI

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Altan, "Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, baha ağırlaştırılmış müebbet veren İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayı, en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi. Onun için benim tahliye olmamdan ziyade, gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süre ç de hukuksuzdu ve 2 sene yattım. Aynı zamanda 30 yıl hocalık yaptığım 93'ten beri profesör olduğum İstanbul Üniversitesinden de atıldım. Onun için tahliyemden ziyade, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek mahkemelerinin mevcut dosyanın son halini inceleyerek gözaltına bile alınamayacağım kararının üzerinde durulması gerekir. Çünkü beni gözaltına alan birisi var, onu onaylayan birisi var, tutuklayan birisi var, 2 yıl hapishanede dosyalarımı tetkik ederek içeride kalmam gerektiğime onay veren birileri var. Ağırlaştırılmış müebbetle mahkûm eden birileri var, ben bunun atını çizmek istiyorum. Tahliyeden ziyade gözaltına bile alınmamam gerektiğimin vurgusunu Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek mahkemelerinin karar vermiş olması. Bunun üstünün örtülüp duruldu." dedi.

ALTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Bundan sonrası için bir planınız var mı? Şeklindeki soru üzerine Altan, "Bir planım, programım yok, Türkiye böyle bir yer. Yani babadan oğula değişeceğini varsaydığım ama bir şekilde hukukun demokrasinin, özgürlüklerin yerleşmediği bir süreç. İnşallah, benim çıkmam evrensel hukukun geri dönmesinin işareti olur ve bunun mağdurları da bir an evvel kurtulur diye diliyorum. Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. Anayasanın 153.maddesine göre herkes bu anayasa kararına uymak mecburiyetindeydi ama 26 ve 27. Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 üyesi buna 11 Ocak'ta uymadı. Ben Anayasanın amir hükmüne rağmen bir de 11 Ocak'tan beri yatıyorum. Yani neresinden tutayım." diye konuştu.

HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Şubat 2018 tarihinde verdiği kararda Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, ve Yakup Şimşek, "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. 

DHA

Etiketler: mehmet altan, tahliye, mahkeme
Okunma Sayısı: 433
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

    Ekonomik güven endeksi haziran ayında da azaldı

    Ruhani'den istifa çağrılarına cevap

    Meteoroloji'den Marmara'ya bir uyarı daha!

    28 ilde operasyon: Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı

    KYK yurtlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı

    İstanbul'da geceden olumsuz manzaralar

    Bunun adı faşizmdir

    Çocuklarınız size dava açabilir
    📷

    Akıllı Tahta

    ‘Oya göre yol’ diyen Başkan çark etti

    İstanbul’u gezerek resmedecekler

    14. günün de tamamlandığı Dünya Kupası'da son durum?

    Haksızlık ve kayıtsızlık uzun süre devam edemez

    Demokratik şevki yok etmek zor

    Millet İttifakı'yla devam

    Prof. Dr. Doğan Göçmen: Sindirmek için uydurma soruşturmalar açılıyor

    ''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

    Tahliye olan Mehmet Altan'ın ilk açıklamaları

    En Çok Okunanlar

    Genel

    24 Haziran seçimleri ve Yeni Asya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçi dinamikler
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı devam etmeli
    Genel

    Prof. Dr. Doğan Göçmen: Sindirmek için uydurma soruşturmalar açılıyor
    Genel

    Millet İttifakı'yla devam
    Genel

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    Mikail YAPRAK

    Bizde ‘Reis’ de yok, ‘Yeis’ de yok
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi
    Caner KUTLU

    İhlâs ve uhuvvet düsturları evrenseldir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.