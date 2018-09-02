Tahrir Şam, terör örgütü listesine alındı

Resmi gazetede yayımlanan karara göre Türkiye, Suriye’deki Heyet Tahrir Şam örgütünü, daha önce kara listeye aldığı El Nusra’nın güncel hali olarak kabul etti.

Türkiye Suriye’de faaliyet gösteren silâhlı muhalif örgütlerden Heyet Tahrir Şam’ı “terör örgütü listesine” aldı. Resmî gazetede 31 Ağustos Cuma günü yayımlanan kararda, Heyet Tahrir Şam’ın daha önce listeye alınan El Nusra örgütünün güncel ismi olduğuna işaret edildi. Kararda “DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş ve organizasyonlar” başlıklı bölümde yer alan El Nusra adının Heyet Tahrir Şam’ı da kapsayacak şekilde güncellendiği belirtildi. Daha önce El Kaide’ye bağlı olan ancak 2016’da bu yapıdan ayrıldığını duyuran El Nusra, Fetih Şam ismiyle de faaliyet göstermişti. DW’nin haberine göre Heyet Tahrir Şam, Rusya destekli Suriye ordusunun kapsamlı bir operasyona hazırlandığı Türkiye sınırındaki 3 milyon nüfuslu İdlib vilayetinin yüzde 60’ını kontrol ediyor.

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