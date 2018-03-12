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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan tehdit gibi açıklama!

12 Mart 2018, Pazartesi 14:45
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" dedi.

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" dedi.

Aksu, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonrası adliye önünde toplanan kalabalıkla birlikte davaya ilişkin bir basın açıklaması daha yaptı. Aksu, mahkeme hakiminin bilirkişi raporlarını istediğini ve 15 gün içinde raporların gelmesi halinde tedbire ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar vereceğini söyledi. Gelişmelerin lehlerine işlediğini söyleyen Aksu, bu olayın mecliste de takipçisi olduklarını dile getirdi. 10 Mayıs'ta İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı bir dava daha olduğunu o davayı da takip edeceklerini belirten Aksu, "Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir" diye konuştu.

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