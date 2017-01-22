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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Taksimetre ayarlama işlemi usulüne uygun değil

22 Ocak 2017, Pazar 23:32
İSTANBUL'da taksilere getirilen ve dün faaliyete geçen 8 lira 75 kuruşluk indi-bindi ücretinin yankıları sürüyor.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Mehmet Bülent Deniz, taksimetre ayarlama işleminin usule uygun yapılmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Deniz, " Bugün federasyonumuza ulaşan bir e-posta da bu ayarlama işleminin usulüne uygun yapılmadığının kuyrukta çok fazla taksicinin olması nedeni ile taksimetre ayarlamasının adeta bas mührü bas parayı şeklinde usulüne uygun yapılmadığı şikayeti geldi. Biz bu başvurulardan yola çıkarak eğer gerçekten böyle bir şey var ise tüketicinin çok ciddi şekilde mağdur olacağı düşüncesindeyiz. Federasyon olarak bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

"GEREKLİ DAVALARI AÇACAĞIZ"

Taksimetre ayarlarında taksici esnafının mağdur edilmesinin yanında 3 ay arayla esnafın iki kez taksimetre ayarlama ücreti vermek zorunda bırakıldığının altını çizen Deniz, "Akaryakıt nedeni ile artan maliyetlerden şikayetçi olan taksici esnafı 3 ay arayla 2 kez taksimetre ayar ücreti vermek zorunda bırakıldı. Taksiciler mağdur edilmiş durumda. Gelinen noktada 2,5 km'ye kadar mesafeye kadar 8 lira 75 kuruş indi-bindi ücretinin ne kadar yanlış bir karar olduğunu gösteriyor. Ayrıca, ortada dolaşan iddialar doğruysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bu kararı geri almak zorundadır. Yeni tarife ile ilgili yasal süre içinde biz gerekli davayı ve iptal davasını açacağız" şeklinde konuştu.

DHA

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