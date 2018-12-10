Talha Uğurluer tutuklanarak cezaevine gönderildi

Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel Erzincan'a götürülmüştü. Uğurluel sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak, Erzincan'a getirilen tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzincan'a dün akşam saatlerinde getirilen Talha Uğurluel, sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Uğurluel, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saat 10.00'da adliyeye gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Uğurluel, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Uğurluel'in tutuklanmasına karar verdi. Adliyeden saat 17.30'da çıkarılan Uğurluel, gazetecilerin "Toplantılarına katıldığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Hepsi yalan" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, "Kudüs kitabını yazdığım için" diye cevap verdi. Talha Uğurluel, Erzincan'daki cezaevine gönderildi. Sputnik Türkiye

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