Talisca, Tosun'a değil Tosic'e rakip oldu

Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Brezilyalı oyuncu Talisca, Çin'in Guangzhou Evergrande ekibi tarafından 2018 yılının sonuna kadar kiralandı.

Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2018'e kadar 21 Milyon Euro ödeyip bonservisini alamadığı Talisca'nın Premier Lig takımlarından birisine gideceği konuşuluyordu. Daha sonra Brezilyalı oyuncu için Roma'ya transfer olacağı haberleri de çıkmıştı. Ancak Talisca'nın menajeri, Beşiktaş'ın bu parayı ödeyemeyeceğini ön gördüğü için oyuncusuna sürekli kulüp arıyordu. Bugün yapılan anlaşmayla 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye yıl sonuna kadar kiralandı. CENK TOSUN'A DEĞİL TOSİC'E RAKİP OLDU Süper Lig'in son haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Talisca'nın Cenk Tosun'a rakip olacağını ifade etmişti. Ancak bugün gerçekleşen transferin ardından Talisca, geçtiğimiz günlerde yine Çin ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic ile rakip oldu. DHA

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.