Taner Kılıç’ın yurtdışı yasağı kaldırılmadı

Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin olarak insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın “Silâhlı terör örgütüne üye olma” ve “Silâhlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından yargılandığı dâvâya devam edildi.

Duruşmada, üç ay önce tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı sanık Taner Kılıç’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi. Sanık Taner Kılıç da AİHM’in Silâhlı terör örgütü üyeliği maddesiyle ilgili Murat Işıkırık hakkındaki kararın mahkemeye gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Murat Işıkırık ve Abdülcelil İmret hakkında verilen Türkiye kararının Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı’ndan istenmesine karar verdi. Taner Kılıç’ın duruşmalardan vareste tutulmasına da hükmeden heyet, hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

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