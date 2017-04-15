'Tank durduran Erdoğan' heykeli dikildi

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini unutturmamak iddiasıyla ilçenin girişine 'tank durduran Recep Tayyip Erdoğan' anıtı dikti.

İlçeye giriş ve çıkış yapanların görebileceği şekilde dikilen anıtta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tankın namlusunun önünde sağ eliyle dur işareti yaparken görülüyor. ​Sosyal medyada da çokça paylaşılan anıtta tankı durdurmaya çalışan iki kişi ve üzerinde Türk bayrağı açan üçüncü bir kişi bulunuyor. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Biz de diktiğimiz bu anıtla milletimizin yazdığı büyük destanı ölümsüzleştirmek istedik. Şehrin girişine diktiğimiz anıt, Harran'a gelip gidenlere o geceyi unutturmayacak. Ülkemize yapılan ihaneti, hainlere karşı bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere her daim hatırlatacak" dedi. Anıtın resmi açılışının referandumdan sonra yapılacağı öğrenildi.

Okunma Sayısı: 1018

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.