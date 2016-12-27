Tarihi ''15 Temmuz'' davası başladı

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polis hakkında açılan dava, Silivri Cezaevi'nde başladı.

Duruşmada, 24'ü bu suçtan biri başka suçtan tutuklu toplam 29 sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna birinci derece sanık yakınlarından 19 kişi katıldı. 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Mehmet Sarı da duruşmaya gelerek müdahillik talebinde bulunacaklarını açıkladı. İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Demir, duruşmanın başlamasının ardından salondakilere duruşmanın işleyişi hakkında bilgi vererek duruşmaların Cuma gününe kadar devam edeceğini ve duruşmaların Sesli Görüntülü Bilişim Sitemi ile yapılacağını söyledi. Daha sonra kimlik tespitine geçildi. Sanıklardan 16'sının ihraç edildiği, birinin sözleşmesinin fes edildiği, diğerlerinin ise açığa alındığı belirtildi. Daha sonra sanıklardan, Hakan Erkol, Sertaç Kuytu, Ersan Gönül, Cengiz Çalık ve Soytürk Yıldız'ın avukatları, müvekkillerinin suçla alakalarının olmadığını belirterek, dosyalarının ayrılmasını talep ettiler. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti. Duruşma, Mahkeme Başkanı Fikret Demir'in iddianameyi özetleyerek okumasıyla devam ediyor. DHA

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