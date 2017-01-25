"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

25 Ocak 2017, Çarşamba 12:47
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde göl suları altında kalacak olan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasında son aşamaya gelindi. 8 saatlik operasyon ile tarihi türbe 2 kilometre taşınacak.

Hollandalı ve Türk firmalarının yaptığı çalışmayla Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey'in Türbesi, altında yerleştirilecek platformla 2 kilometreye uzaklığa taşınacak. Türbeyi Hollandalı firma ile birlikte taşıyacak olan Er-Bu firması yetkilisi mühendis Mesut Yılmaz, taşıma sırasında türbenin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Zeynel Bey Türbesi'ni, lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak" dedi.

Ilısu Barajı göleti altında kalacak olan Batman'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nin önemli eserlerden 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için türbenin altına platform yerleştirildi. Hollandalı Bresser ile Er-Bu firması 65 çalışanla türbenin taşıması için adeta gün sayıyor.

LASTİK TEKERLEKLİ SPM-T İLE TAŞINACAK 

Türbeyi Hollandalı firma ile birlikte taşıyacak olan Er-Bu firması yetkilisi Yüksek mühendis Mesut Yılmaz, Mart ayının sonunda taşınması planan türbenin taşıma esnasında zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını kaydetti. Yılmaz şu bilgileri verdi:

"Zeynel Bey türbesinin taşıma projesi bir buçuk yıl önce başladı. Projenin başlamasıyla türbenin Yeni Hasankeyf'e taşınması yapılabilir kararı verildi. Bu taşımada yapacağımız çalışmada yapının lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak. Türbe bu şekilde taşındığında yapıta hiçbir zarar vermeden, yapının orijinalliğine, dokusuna özgün yönele hiçbir zarar gelmeden yapının yerine konulmasını hedefliyoruz."

TAŞIMA 8 SAAT SÜRECEK

Bresser firması yetkilisi Yüksek Mühendis Harman Bresser ise, türbenin taşınması işleminin 8 saat süreceğini ifade ederek, Türkiye'de ilk kez böylesi bir çalışma  yapacaklarını aktardı. Yapı taşıma çalışmalarını bazı ülkelerde yapıklarını dile getiren Bresser şöyle dedi:

"1990'da bu işlere başladık. Bugüne kadar 20 metre yüksekliğindeki bir binayı taşıdık. Bir tane ise 12 kilometre mesafeye kadar bina taşıdık. Bizim için Türkiye'da bunu ilk defa yapmak gururdur. Biz aslında türbenin altına bir masa gibi yapıyoruz, formunu tutan bir masa, eğilmeyen bir masadır, dinamiktir. Üstünde kalan bina imkansız hareket yapmayan bir olaydır. Aslında bir çaydanlık veya çay bardağı atlığı gibi benzerdir. Şuanda Türkiye'de bizim ilk çalışmamızdır."

ZEYNEL BEY KÜMBETİ(TÜRBESİ)

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey için yapılmış olup Akkoyunlu Beyliği devrinden (1460- 1487) kalma bir anıt mezardır. Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin ilk örneği olan Zeynel Bey Kümbetinin kuzey kapısı üzerindeki kitabede '11 Ağustos 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşında şehit düşen Bahadır Han Hasan Bey'in oğlu Zeynel Bey için yapıldığı' anlatılır. Daire planlı mezar odasının üzerinde, dıştan daire plan içten de sekizgen plan devam edilerek esas gövde yapısı yükseltilmiştir. Tavanı kubbe şeklinde olup konik bir külahla örtülüdür. Gövde kısmını dıştan çevreleyen alt alta 3 sıra halindeki çinilerle yazılmış, 'Allah-Muhammed-Ali' yazıları, kümbetin mimari yapısına ayrı bir estetik vermiştir. Kendi türünün tek örneği olan bu silindirik yapı, üzerindeki çini süsleme yazılar ve kitabesiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Mimarı, Abdurrahman oğlu Pir Hasan'dır.

DHA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı: Yurt yangınında sorumlular belirlendi!

    Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

    Terör örgütünün hücresinden çıktı

    Referandum tarihi bu hafta açıklanacak

    Türkiye yolsuzlukta Brunei'nin altına düştü

    Restoranlar yemek kartlarını boykota hazırlanıyor

    Muğla'da korkutan deprem

    IŞİD hedefleri ateş altına alındı

    Beyaz Saray Sözcüsünün yorum yapmadığı İsrail sorusu...

    Mallarına el konuldu!

    BM'den İsrail'in işgaline bir tepki daha!

    ''Bahçeli'nin bu tavır değişikliğinin nedenini öğrenebildiniz mi?"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayet iyi biliriz

    Güneydoğu esnafının feryadı

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?

    Demokrasiden uzaklaştık, AB ilişkileri krize girdi

    Orta Asya kökenliler endişeli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    PKK'lı 3 canlı bomba yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı
    Genel

    Mallarına el konuldu!
    Genel

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?
    Cevher İLHAN

    “Tehditlerle, korkularla, hilelerle...”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlardan iki ibretli fotoğraf!
    Mehmet KARA

    “Kim öle kim kala” ise…
    Genel

    ''Bahçeli'nin bu tavır değişikliğinin nedenini öğrenebildiniz mi?"
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerden kurtuluş için duâ zamanı
    Sebahattin YAŞAR

    Bir Fatma Teyze imtihanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dr. Saydam ile Şair Ecevit’in Başbakanlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.