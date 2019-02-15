Tarımdaki kriz makyajla düzelmez

DEMOKRAT PARTİ LİDERİ UYSAL, TANZİM SATIŞLARIN KOZMETİK BİR TEDBİR OLDUĞUNU BELİRTEREK, ASIL ÇARENİN TUTARLI TARIM VE EKONOMİ POLİTİKALARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Kuyruklu yıllar geri döndü

GÜLTEKİN Uysal, tanzim satışlarla milletin 70’li yılların kuyruklarına geri döndüğünü vurgulayarak, “İktidar, geçmiş iktidarlara yönelik eleştiri yaparken 1970’li yıllardaki kuyrukları hatırlatıyordu. Yapılmak istenen 31 Mart’a kadar vatandaşın taleplerini kozmetik olarak karşılamaktır” dedi.

Sağlıklı tarım politikası gerekli

“Manavla, pazarcıyla mücadele edeceğine, sağlıklı tutarlı tarım politikaları, tüketim politikaları uygulanmalı, önce ülkede üretimi arttıracak tedbirler alınmalıdır” tavsiyesinde bulunan Uysal, yıllardır “yerli otomobil, millî tank, yerli savaş uçağı yapıyoruz” diyen iktidarın, bugün yerel yönetimleri sebze-meyve satar hale getirdiğini belirtti.

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TARIMDAKİ KRİZ MAKYAJLA DÜZELMEZ

İktidarın başlattığı tanzim satış uygulamasını eleştiren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ekonomik problemlerin ‘kozmetik’ yöntemlerle düzelmeyeceğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İktidar tarafından büyükşehirlerde tanzim satışa başlanması hakkında yaptığı açıklamada sorunu 31 Mart’a kadar gemiyi yüzdürmek adına kozmetik yöntemle kapatmaya çalışmak olarak değerlendirdi. DP Genel Başkanı Uysal, yapıtğı açıklamada, “Cumhuriyet dönemlerinde yapılan PETKİM, TÜPRAŞ, SEKA, Erdemir, Türk Telekom, Sümerbank, Tekel, Şeker fabrikaları gibi varlıkları özelleştirme yoluyla haraç mezat satarak 73 milyar dolarlık özelleştirme gelirini harcayan, son olarak da Adapazarı’ndaki Tank Palet Fabrikasını ‘özelleştirme’ kapsamına aldıktan sonra yüzde 49,9 hissesi Katar ordusuna ait bir firmaya 25 yıllığına kullanım hakkını devreden İktidar tarafından büyükşehirlerde domates, biber ve patlıcan tanzim satışı yapılmaya başlandı, yani bir anlamda ‘kamulaştırma’ yapıldı” dedi.

Karne sistemine dönüldü

İstanbul ve Ankara’da kurulan tanzim satış noktalarında sadece 7 cins olan sebzeye ilgi yoğun olduğunu Yapılan açıklamalarda ise, önce meyve sonra da mercimek, nohut ve fasulyenin satışına başlanacağı, hatta temizlik malzemelerinin satılacağı ifade edildiğini söyleyen Uysal, “Anlaşılan dün açılan manavlar önümüzdeki günlerde bakkala dönüşecek!” Tanzim noktalarında fiyatlar marketlere göre yüzde 40 civarında daha ucuz olurken, çoğu ürün için kişi başına 2 kilogram kota konuldu. Yani uzun yıllar sonra yeniden ülkemizde karne sistemine dönüldü. Bu noktada haklı olarak ‘piyasa ekonomisinden kumanda ekonomisine mi dönüyoruz?’ sorusu tartışılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

Millet 31 Mart’ta hesap soracak

“Tüm bunların tek sorumlusu ve suçlusu mevcut siyasî iktidardır. İktidar kendi suçunu ortadan kaldırabilmek için kim aklına gelirse, bazen çiftçi, bazen köylü, bazen halci-komisyoncu suçlu ilan edilmektedir” diye konuşan Uysal, “Oysa, milletimiz gerçek suçluyu görüyor, biliyor. 31 Mart 2019 Mahalli seçimlerinde mutfaktaki yangının sorumlularından hesap soracak. Yıllardır yerli otomobil, milli tank, yerli savaş uçağı yapıyoruz derken, Şubat 2019 ayı itibariyle İktidarın yerel yönetimleri manav olmuş ve Tanzim satış adı altında ‘domates, biber, patlıcan’ satmaya başlamıştır. İşte 18 yıllık AKP iktidarının ülkemizi getirdiği nokta budur” dedi.

1970’li yıllardaki kuyrukları hatırlatıyor

Tanzim satış noktalarında oluşan kuyrukların, İktidarın konuşmalarında sık sık eleştirdiği eski dönemleri hatırlattığını söyleyen Gültekin Uysa, “İktidar, geçmiş iktidarlara yönelik eleştiri yaparken 1970’li yıllardaki kuyrukları hatırlatıyordu. Tanzim Satış mağazalarının temeli ise 1970’li yıllara dayanıyor. 1977 yılında İzmir ve Ankara Belediyesi’nin başını çektiği belediyeler, üretime doğrudan katılmak yönündeki girişimlerin yanında, temel gıda malzemelerinin fiyatlarını düşük tutabilmek ve karaborsa ile mücadele edebilmek için tanzim satış mağazaları kurmuşlardı” dedi.

Komisyoncular, halciler azarlandı

Son yıllarda Hükümet yetkilileri önce çiftçileri azarladığını suçlu olarak onları gördüoğünü hatırlatan Uysal şunları söyledi: “Sonra komisyoncular azarlandı, sonra halciler azarlandı, hatta ‘bunları mevsiminde yiyin’ şeklinde sözler söylendi. Şimdi de 31 Mart’a kadar gemiyi yüzdürmek adına yapılmaya çalışılan, vatandaşın bu temel taleplerini ‘kozmetik’ yöntemlerle gidermeye çalışmaktır. Bu yöntemler kesimlikle sürdürülebilir değildir. Manavla, pazarcıyla mücadele edeceğine, sağlıklı tutarlı tarım politikaları, tüketim politikaları uygulanmalı, önce ülkede üretimi artıracak tedbirler alınmalıdır. Tüm bunların ön şartı ise, tutarlı tarım ve ekonomi politikaları, dış politika olmalıdır” şeklinde konuştu.