Tarsus'ta esrarengiz kazının yapıldığı evlere servet teklif edilmiş

Mersin'de 1 yıldan beri 'gizemli' bir şekilde sürdürülen ve dün bittiği açıklanan kazı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölgedeki evlerden birinin sahibi, fiyatı 40 bin lira olmayan bir evin 230 bin liraya satıldığını, kendisine de 500 bin lira teklif edildiğini açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre, Mersin Tarsus’ta, 82 Evler Mahallesi’ndeki 4 evin avlusunda, 150 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen gizemli kazı, 1 yıl sonra sona erdi. Ancak kazının amacı ve sonucuna ilişkin sorular hala cevapsız.

Gündemden düşmeyen kazının hikayesi, 2012’de polis memuru Mithat Erdal’ın öldürülmesiyle başladı. Eşi Sibel Erdal, 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak dosyanın yeniden açılmasını talep etti. Erdal’ın iddiaları şöyleydi:

“Eşim, müdürleri tarafından define avcılarının arasına ajan olarak sokulmuştu Bu evi kazı yapmak için kiraladılar. Başka bir noktada kral mezarı bulundu. Fakat içindeki hazine talan edildi. Eşimin amirleri de işin içindeydi. Ankara’ya durumu bildirmek isteyen eşim öldürüldü.”

Suçlanan polisler, daha sonra FETÖ bağlantısı iddiasıyla görevden alındı. Mithat Erdal’ın ölümüyle igili soruşturma da yeniden açıldı.

30 BİN LİRALIK EVE 230 BİN LİRA

Bir iddia, kazının cinayeti aydınlatmak amacıyla sürdürüldüğü yönündeydi. Bu sırada, Adana’da bulunan bir otel sahibi evleri satın almak istedi. Polis memuru Mithat Erdal’ın kiraladığı evi alamayan işadamı, 3 yıl önce 4 evden 1’ini satın aldı. Otel sahibi, avlusu ortak olan, 30 bin TL değerindeki eski yapı için de 230 bin TL ödedi.

'ÇOK BÜYÜK PARA TEKLİF ETTİLER'

Diğer evleri de almak isteyen işadamı, ev sahibi Ahmet İpekoğlu ve yakınlarına servet teklif etti. Ahmet İpekoğlu’nun annesi Emel İpekoğlu, o günleri şöyle anlattı:

“Bu 4 evin 3’ü bizimdi, 1’i başkasınındı. Ev o zaman 30-40 bin lira etmezdi. Ama Adana’dan 4 yıldızlı bir otelin sahibi, evi 230 bin liraya satın aldı. O da kendi üstüne almamış. ‘Ali’ isimli, sondaj işi yapan birinin adına almış. Sonra benim evi de satın almak için gelenler oldu. Bana ‘500 bin lira verelim, evi bize sat’ dediler. ‘Ev babamdan kalma’ diyerek satmayacağımı söyledim. Başka kişiler de gelip çok büyük paralar teklif etti ama ben yine de evi satmadım. Ben satmayınca da yeğenim ve halam da satmadı. Zaten evlerden 3’ü boştu, birisinde hala yeğenim oturuyor.”

'ERDOĞAN'IN ADINI VERDİLER, BİZ DE İNANDIK'

Antalya’da oğlunun yanında kaldığı sırada otelcinin satın aldığı evde kazı başlatıldığını öğrendiğini söyleyen Emel İpekoğlu, “Kazı başlatılan ev, Mithat Erdal’ın kiraladığı bizim evin yanındaki ev. Ancak aynı avluda zaten 4 ev yan yana. Sonra bize gelip taahhütte bulundular. ‘Buradan bir şey çıkarsa çocuklarına iş bulacağız, sana ve tüm çocuklarına ev alacağız’ dediler. Cumhurbaşkanı’nın adını verdiler. Biz de inandık. Ardından arkeolog bir kadın gözetiminde 20-30 kişi çalışmaya başladı. Hatta bir gün o kadar derine inmişler ki ben oradan avluya sular çıktığını gördüm. Vaat ettiklerini verecekleri günü beklemeye başladık. Zaten bu kazıyı devlet adına yaptıklarını söyledikleri için içimiz rahattı” ifadesini kullandı.

'BİRİNDEN GİRİYOR, DİĞERİNDEN ÇIKIYOR'

İpekoğlu, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar hep adamlara inandığımız için sustuk. Artık avukatımız aracılığıyla bir teminat istiyoruz. Evim yıkılmak üzere, yıkılmasın diye her yerine kolon dikmişler. Aynı durum yeğenim ve halamın oğlu Ali’nin evi için de geçerli. Ali normalde orada oturuyor. Ama artık yaylaya göç etti. Yarın bir gün ‘Senin evinden bir şey çıkmadı’ derseler, ben ne yaparım? Zaten altını kazdılar. Arada bir gidip evimin avlusunda oturuyorum. Adam bir çukurdan giriyor, başka çukurdan çıkıyor.”