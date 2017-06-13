Tartışma konusu olan ''zeytinlik düzenlemesi'' hakkında flaş gelişme!

TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine ilişkin kanun tasarısındaki kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 2'nci maddenin tasarıdan çıkarılmasına karar verildi. AA

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