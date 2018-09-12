"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tartışmalar devam ediyor: 'Martı Projesi'ne ilişkin bir açıklama daha

12 Eylül 2018, Çarşamba 10:46
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Yeter, Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) Projesi'nin bazı kısımlarında revizyona gidildiğini ancak iptal edilmediğini belirtti.

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nin mevcut durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısının gündemine getirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun CHP'li üyesi Yunus Can, Martı Projesi'nin iptal edildiğine ilişkin haberlerin yayımlandığını hatırlatarak, Meclis üyelerine bilgi verilmesini istedi.

Can'ın projenin yer altındaki bölümlerinin yapılmaması halinde bölgede zaten yoğun olan trafiğin çok daha karmaşık bir hal alacağını belirtmesi üzerine konu tartışıldı.

"Anıtlar Kurulu kazıların Müzeler Müdürlüğü ile yapılmasını istedi"

Bunun üzerine Meclis üyelerine hitap eden İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, projenin iptal edilmediğini ancak bazı bölümlerinde revizyona gidildiğini anlattı.

Anıtlar Kurulu'nun projenin yer altı kısmıyla ilgili kazıların Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapılmasını önerdiğini aktaran Yeter, "Arkeoloji bölümüyle birlikte yapılan çalışmalar neredeyse elle yapılıyor gibi oluyor. Eğer, Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapmış olsaydık, oradaki çalışmamızı ucu açık bir zamana yaymış olacaktık. Söz konusu yer hakikaten bizim kavşak noktamız. Martı Projesinin etrafındaki yerleri yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik. Ama bir an önce yerin altındaki ucu açık çalışmayı takvimlendirerek söz konusu çalışmayı bir an önce bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeter, şöyle devam etti:

"Zemin altına inmeyelim, çalışmayalım. Dolayısıyla oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin yanaşacağı iskeleleri bitirelim anlamındaki çalışmamızın revizyonun temel noktası, söz konusu yerin tarihi açıdan böyle bir risk taşıması ve projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde uzatmasından kaynaklanmaktadır. Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey altında kalan kısımları açıkladığım gerekçelerden dolayı süresini belirsiz bir zamana kadar öteleyeceği için yüzey ile ilgili kısımları değiştirilmiştir."

Açıklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever söz alarak, Martı Projesiyle İBB ve devletin zarara uğratıldığını savundu.

"Plan değişiklikleri Meclis gündemine getirilsin"

Projeye öteden beri birçok nedenden dolayı karşı çıktıklarını hatırlatan Gülsever, "Bizim yaptığımız incelemeler sonunda aşağı yukarı Ocak ayından itibaren orada herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir. Fiili olarak projenin uygulaması Ocak ayı itibarıyla durdurulmuş durumdadır." dedi.

Eğer Ulaştırma ve Trafik Komisyonu başkanının ifade ettiği gibi projede bir revize söz konusu ise onun da planlarının İBB’ye getirilip karar bağlanması gerektiğini iddia eden Gülsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlanmıyor. Kendi kendimize bir karar veriyoruz. Önce 'Alttan gideceğiz, sonra üstte kalsın' diyoruz. Hepsini usulüne uygun olmayacak şekilde yürütme gayretindeyiz. Anıtlar Kurulu ile yaşanan sorun da bunun bir parçasıdır. Projeye başlanmadan Anıtlar Kurulu'nun görüşü alınarak bu çerçevede işler yapılmalıydı. Şimdi sıkıntının en büyük nedeni şudur: Dört tane iskelenin revize edilerek yer üstüne alınmasıyla bu kadar para neden harcandı? Buradaki doğa tahribatı niçin bu boyutlara geldi. Mevcudu daha ucuz fiyatlarla finanse ederek hayata geçirmemiz mümkündü. Burada bir kamu zararı, bir usulüne uygun olmayan harcama söz konusudur. Bunların hepsi gizemini korumaktadır. Bu nedenle projeye devam edilecekse, bu planın tahribata gerek yapılmadan yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Tekrar söz alan Ulaştırma ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, "Söz konusu yerde yapılan proje değişiklikleri plan değişikliği gerektirmemektedir" sözleriyle İBB Meclisi'nin gündemine getirilecek herhangi bir durumun bulunmadığını ifade etti.

AA

Etiketler: istanbul, martı projesi
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'ye getirildi: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'e MİT'ten operasyon

    Stokçuluğa başvuranlara 'idam' uyarısı

    Tartışmalar devam ediyor: 'Martı Projesi'ne ilişkin bir açıklama daha

    'Beyaz Baretliler' hakkında ABD'den açıklama

    Kartpostallık bir manzara: Tefekkürlük Ağrı Dağı da beyaza büründü...

    Antalya - Kumluca açıklarında deprem

    Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni uyardı

    Üç Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    'Siviller için hiçbir çabayı boşa çıkarmayın, gidecek hiçbir yerleri yok'

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor

    Başarı için hedef koymak şart

    Benim suçum neydi?

    Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin

    İnsanî felâket alarmı

    Kaynaklar azalıyor, çatışmalar büyüyor

    AB'nin zorlu imtihanı: Her yıl 400 bin kişinin ölümüne sebep oluyor...

    Dünyanın gündemi: İdlib

    'Onları hayal kırıklığına uğratamayız'

    Gergerlioğlu Bakan’a cezaevlerini sordu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz ve suskunluk
    Genel

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor
    Genel

    Benim suçum neydi?
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü mü deprem mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bugünkü çöküşün sebebi 12 Eylül zihniyetidir
    Mustafa ORAL

    Dudaklarında zemzem tadıyla ölüme gitmek
    Sabahattin BOYACI

    El öpmeyi sevenler, öptürmek de isterler
    Genel

    Başarı için hedef koymak şart
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Şimdi ve her zaman İktisat Risalesi
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararlar doğurdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.