Tartışmalar devam ediyor: 'Martı Projesi'ne ilişkin bir açıklama daha

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Yeter, Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) Projesi'nin bazı kısımlarında revizyona gidildiğini ancak iptal edilmediğini belirtti.

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nin mevcut durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısının gündemine getirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun CHP'li üyesi Yunus Can, Martı Projesi'nin iptal edildiğine ilişkin haberlerin yayımlandığını hatırlatarak, Meclis üyelerine bilgi verilmesini istedi.

Can'ın projenin yer altındaki bölümlerinin yapılmaması halinde bölgede zaten yoğun olan trafiğin çok daha karmaşık bir hal alacağını belirtmesi üzerine konu tartışıldı.

"Anıtlar Kurulu kazıların Müzeler Müdürlüğü ile yapılmasını istedi"

Bunun üzerine Meclis üyelerine hitap eden İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, projenin iptal edilmediğini ancak bazı bölümlerinde revizyona gidildiğini anlattı.

Anıtlar Kurulu'nun projenin yer altı kısmıyla ilgili kazıların Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapılmasını önerdiğini aktaran Yeter, "Arkeoloji bölümüyle birlikte yapılan çalışmalar neredeyse elle yapılıyor gibi oluyor. Eğer, Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapmış olsaydık, oradaki çalışmamızı ucu açık bir zamana yaymış olacaktık. Söz konusu yer hakikaten bizim kavşak noktamız. Martı Projesinin etrafındaki yerleri yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik. Ama bir an önce yerin altındaki ucu açık çalışmayı takvimlendirerek söz konusu çalışmayı bir an önce bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeter, şöyle devam etti:

"Zemin altına inmeyelim, çalışmayalım. Dolayısıyla oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin yanaşacağı iskeleleri bitirelim anlamındaki çalışmamızın revizyonun temel noktası, söz konusu yerin tarihi açıdan böyle bir risk taşıması ve projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde uzatmasından kaynaklanmaktadır. Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey altında kalan kısımları açıkladığım gerekçelerden dolayı süresini belirsiz bir zamana kadar öteleyeceği için yüzey ile ilgili kısımları değiştirilmiştir."

Açıklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever söz alarak, Martı Projesiyle İBB ve devletin zarara uğratıldığını savundu.

"Plan değişiklikleri Meclis gündemine getirilsin"

Projeye öteden beri birçok nedenden dolayı karşı çıktıklarını hatırlatan Gülsever, "Bizim yaptığımız incelemeler sonunda aşağı yukarı Ocak ayından itibaren orada herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir. Fiili olarak projenin uygulaması Ocak ayı itibarıyla durdurulmuş durumdadır." dedi.

Eğer Ulaştırma ve Trafik Komisyonu başkanının ifade ettiği gibi projede bir revize söz konusu ise onun da planlarının İBB’ye getirilip karar bağlanması gerektiğini iddia eden Gülsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlanmıyor. Kendi kendimize bir karar veriyoruz. Önce 'Alttan gideceğiz, sonra üstte kalsın' diyoruz. Hepsini usulüne uygun olmayacak şekilde yürütme gayretindeyiz. Anıtlar Kurulu ile yaşanan sorun da bunun bir parçasıdır. Projeye başlanmadan Anıtlar Kurulu'nun görüşü alınarak bu çerçevede işler yapılmalıydı. Şimdi sıkıntının en büyük nedeni şudur: Dört tane iskelenin revize edilerek yer üstüne alınmasıyla bu kadar para neden harcandı? Buradaki doğa tahribatı niçin bu boyutlara geldi. Mevcudu daha ucuz fiyatlarla finanse ederek hayata geçirmemiz mümkündü. Burada bir kamu zararı, bir usulüne uygun olmayan harcama söz konusudur. Bunların hepsi gizemini korumaktadır. Bu nedenle projeye devam edilecekse, bu planın tahribata gerek yapılmadan yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Tekrar söz alan Ulaştırma ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, "Söz konusu yerde yapılan proje değişiklikleri plan değişikliği gerektirmemektedir" sözleriyle İBB Meclisi'nin gündemine getirilecek herhangi bir durumun bulunmadığını ifade etti.