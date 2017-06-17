Tartışmalar devam ediyor: Tarihi referandum hakkında yeni gelişme

Türkiye'den ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen 200’e yakın sivil toplum örgütü üyesi, Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Konseyinde (AK) 16 Nisan tarihinde Türkiye’de yapılan referandumu protesto etti.

‘Türkiye, Referandum İçin Adalet Arıyor’ başlığı altında yapılan protesto eylemine Türkiye, Fransa, Almanya ve İsviçre’den sivil toplum dernekleri ve CHP teşkilat üyeleri katıldı.

Taşınan pankart ve dövizlerde ‘adalet istiyoruz’, hileli referandum yasal değil’, ‘tek adam rejimi istemiyoruz’ mesajları Türkçe, Fransızca ve Almanca yazıldı.

Ankara’dan bugün Strasbourg AİHM'ye gelen heyette, Türkiye’de 60’a yakın sivil toplum derneklerinin imzası olduğu destek basın bildirisinde çok sayıda dernek bulundu.

"Referandum meşru değil"

AİHM önünde Demokratik Kitle Örgütleri Sekreteri Mahmut Aslan basın bildirisini okudu.

Strasbourg CHP Teşkilat başkanı Mustafa Kemal Özçelik, bildiriyi Fransız basını için Fransızca'ya tercüme etti. Okunan basın bildirisinde şu mesajlar verildi:

"16 Nisan tarihinde yapılan referandumu kabul etmiyoruz, meşru görmüyoruz. Türkiye’de başlayan adalet yürüyüşünü artık bugünden itibaren uluslararası boyuta taşıdık. Bundan sonra dünyanın dört bir yanında adalet yürüyüşü her yerde devam edecek. Ülkemizin kötü yönetimi nedeniyle burada, Avrupa Kuruluşların merkezinde hep birlikte haykırıyoruz. Adalet, barış, demokrasi ve özgürlük için. Mücadelemiz devam edecek. AİHM'nin dünya önünde vereceği adil kararı bekliyoruz.’

Dosyalar AİHM'ye teslim edildi

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş, Dernek Kitle Örgütleri Sekreteri Mahmut Aslan, dosyaları öğlen saatlerinde AİHM yetkililerine teslim ettiler. Mahkemeden çıkan temsilciler AİHM'nin verdiği teslim belgesini basına gösterdi.

Tutuklu gazeteciler ve referandum için oturma eylemi

AİHM önünden ayrılan grup, marşlar eşliğinde Avrupa Konseyi'ne (AK) doğru yürüdü. Türkiye’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ‘Adalet' yürüyüşünün benzeri gerçekleştirildi. AK önünde yine marşlar okundu. Referandum ve gazetecilerin tutuklanması protesto edildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi, Yurtdışı Temsilcisi Emre Çam ve Almanya Baden Württemberg Eyalet CHP Başkanı Kazım Kaya, konuşmalarında "Tutuklu gazeteciler ve aydınların derhal serbest bırakılmalarını" istedi. CHP milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu’nun önceki gün tutuklanması eleştirildi.

Eylemciler 'adalet ve demokrasi yerine gelene kadar adalet mücadelemiz devam edecek' mesajı verdiler. Eylem, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Gösteriye destek veren temsilciler, daha sonra Avrupa Konseyi karşısındaki Orangerie Parkı'nda bir araya geldi.