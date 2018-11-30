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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Taşeron mağduru işçilere ne olacak?

30 Kasım 2018, Cuma 00:05
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, “696 sayılı KHK ile düzenlenen ve taşeron işçilere kadro düzenlemesinde 100 binin üzerinde KİT çalışanın kadroya geçememiştir. Mağdur olan çalışan kişilerin mağduriyetlerini giderme noktasında çalışmalarınız var mıdır?” diye sordu.

Çokal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zehra Zümrüt Selçuk Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle Meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde, kamuda alt işveren uygulaması devam ettiğini, ihale şartnamesinde sırf işçilik gideri yüzde 70’i tamamlanamadığı için “kiralık araç şoförleri, yemekhane çalışanları, bilgi işlem çalışanları, radyoloji görüntüleme çalışanları, laboratuvar çalışanları, diş protez ihalesi çalışanları, karayolları anahtar teslim ve müşavirlik türü ve ihale çalışanları”nın kadro alamadığı için mağdur olan işçiler olduğunu belirterek, “Bu bağlamda mağdur olan işçileri yüzde 70 şartını  kaldırarak kadroya almak için çalışmalarınız var mıdır?” diye sordu. Çokal ayrıca, 696 sayılı KHK ile düzenlenen ve taşeron işçilere kadro düzenlemesinde taşeron işçiler sorunlar yaşadığını, bu sorunların çözülmesi için de Meclis araştırması açılması için de Meclis’e önerge verdi.

Ankara – Fatih Karagöz 

Etiketler: iyi parti, çokal, taşeron
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