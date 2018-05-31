Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 19 ilde 144 bin seçmenin taşınmasına yol açan sandık taşıma kararına valiliklerden itiraz geldi.

İtirazların bir kısmını daha kabul edilirken, taşınacak seçmen sayısı 170 bine yaklaştı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, valilik ve seçim kurullarından güvenlik gerekçe gösterilerek yapılan sandık taşıma taleplerini il il ayrıntılarıyla ele aldıklarını belirterek, 19 ilde taşınmasına karar verilen sandıktaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu açıkladı. Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, YSK’nın aldığı karara hem HDP’den hem de sandık taşıma talebinde bulunan valiliklerden itiraz geldi. HDP taşıma kararlarının seçmenin sandığa gitme oranını düşüreceğini belirterek kaldırılmasını talep ederken: valilik başvuruları doğrultusunda arttırılmasını talep etti. Yüksek Seçim Kurulu bu itirazları değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre valiliklerin itirazlarının bir kısmı daha kabul edildi. Tam sayı verilmezken taşıma kararı verilen sandık sayısının arttığı, bu çerçevede taşınacak sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısının da 145 binden 165 binin üzerine çıktığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi sandıkların valiliklerin talepleri doğrultusunda taşınmasına yol açan kanunun iptali için CHP’nin yaptığı başvuruyu bugün esastan görüşecek.

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Aday listeleri kesinleşti: 38 yeni isim

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı. Resmî Gazete’de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs’ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor. Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi. AKP’den 1, CHP’den 1, MHP’den 2, HDP’den 13, HÜDA PAR’dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisi’nden 6, İyi Parti’den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP’de yaşandı. Geçici aday listesinde Diyarbakır’dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9’uncu sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa’dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir’den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.