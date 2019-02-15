TBB: Feyzioğlu’nda ‘eksen kayması’ yaşanıyor

İstanbul Barosu, TBB Başkanı Feyzioğlu ile ilgili açıklamada, “Bir süredir TBB Başkanı nezdinde ciddi bir ‘eksen kayması’ yaşanmakta olduğunu tespit etmekteyiz. ‘Birlik ve beraberlik’, ‘beka’ gibi soyut ve değişken kavramlar, hukuk ihlallerinin üzerini örtecek bir kılıf olarak kullanılamaz ve buna izin verilemez” denildi.

İstanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delegeleri altı maddelik açıklama yaptı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 30 Ocak tarihinde Rize’de yaptığı ziyaretlerdeki açıklamaları ile başlayan ve izleyen günlerde de devam eden beyanlarını eleştiren delegeler, “Meslektaşlarımız nezdinde yapılan tartışmalar bizleri derin bir kaygıya sevk etmiştir” dedi. “Bir süredir TBB Başkanı nezdinde ciddi bir ‘eksen kayması’ yaşanmakta olduğunu tespit etmekteyiz” diyen baro delegeleri Feyzioğlu’nun ziyaretlerini “iktidarla uyumlaşan” olarak tanımladı. İstanbul Barosu Delegeleri, “Siyasal iktidarın ‘yargı sabıkası’nı değerlendirip, gelecek planlamalarının hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı olmadığını ve olamayacağını görüyoruz. İşaret etmeye çalıştığımız ‘eksen kayması’ daha kaygan yeni zeminlere yönelirse, ‘müzakere ruhunun’ kazanımlarımızı geriye götüren daha derin kayıplara sebep olabileceği endişesi taşımaktayız” dedi.

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