TBMM 29. Başkanını seçmeye hazırlanıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 18 Şubat itibariyle görevinden istifa edeceğini açıklaması üzerine, Meclis takvimi yeniden şekillendi.

12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın görevinden istifasının ardından Meclis, 29. TBMM Başkanı'nı seçmek için hazırlıklarına başlayacak. Buna göre, görevinden 18 Şubat Pazartesi günü istifa edeceğini açıklayan Binali Yıldırım, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunacak. Dilekçe, 19 Şubat Salı günü, TBMM Genel Kurulunda okunacak. Daha sonra, Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı seçilecek. AA

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