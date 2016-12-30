"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye yatırıldı

30 Aralık 2016, Cuma 00:35
TBMM Başkanı Kahraman'ın infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, tıbbi değerlendirmeler sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.

Kahraman'ın, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere bugün hastaneye yatırıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 

Eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastanede yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.

DHA

Etiketler: ismail kahraman, tbmm
Okunma Sayısı: 1760
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

    İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

    Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

    Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

    Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

    Liderlerden yılbaşı mesajları

    Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

    Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

    Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

    Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

    Obama, gizli Müslüman mı?

    2017'nin ilk haftasına dikkat!

    Trump'tan Putin'e övgü

    Ateşkes bozulmasın

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

    ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

    Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadrolar boşalırken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son taktik: Din cephesinden vurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür dakikaları bir bir geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
    Cevher İLHAN

    Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes bozulmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
    Genel

    Obama, gizli Müslüman mı?
    Genel

    Tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.