TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye yatırıldı

TBMM Başkanı Kahraman'ın infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, tıbbi değerlendirmeler sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi. Kahraman'ın, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere bugün hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastanede yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti. DHA

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