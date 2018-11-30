TBMM Başkanı yetkilerini azalttı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, birçok yetkisini başkanvekilleri, genel sekreter ve diğer sorumlulara devretti.

Yıldırım’ın bu kararı ‘Yerel seçimlere hazırlık için mi?’ sorusunu gündeme getirdi. Milliyet’in haberine göre, TBMM Başkanı Yıldırım’ın, 26 Kasım 2018’de ‘TBMM Başkanlığı İdare Teşkilâtı İmza ve Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi’ni imzalayarak yürürlüğe soktuğu ortaya çıktı. Yönergenin amacı ve kapsamı ‘imza yetkilerinin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar’ şeklinde anlatıldı. Yıldırım’ın TBMM Başkanı olmasının ardından TBMM bürokrasisini hızlandırmak istediği, Meclis Başkanı’na verilen birçok imza yetkisinin ‘yük’ oluşturduğu tespitini yaptığı öğrenildi. Kulislerde ise Yıldırım’ın bu tavrının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığının neredeyse kesinleşmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

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