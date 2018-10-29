"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

TBMM'de 50 milletvekili için 2 milyon TL'ye yakın para harcandı

29 Ekim 2018, Pazartesi 11:01
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP'li Özgür Özel’in TBMM’deki tadilat ve düzenlemelere ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop 50 milletvekili için harcanan paranın 1 milyon 855 bin TL ölduğunu ifade etti.

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle TBMM’de yapılan tadilatların maliyeti belli oldu. Koltukların değiştirilmesi ve bazı salonların milletvekili odası haline getirilmesi gibi bir dizi değişlik kapsamında yapılan çalışmalar için 1 milyon 855 bin TL bedel ödendiği öğrenildi.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’deki tadilat ve düzenlemelere ilişkin sorusunu yanıtlayan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Kurul’da yapılan tadilatların ise GYODER ile imzalanan anlaşma gereği KİPTAŞ’a bedelsiz yaptırıldığını ifade etti. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alınan mobilyalar da dahil edildiğinde bu tutarın çok daha yüksek olacağı belirtildi.

HER BİR VEKİL İÇİN 38 BİN TL 

Özel, Genel Kurul’da yapılan tadilatların, 15 Temmuz Darbe Girişimi nedeniyle yaşanan hasarları tamir etmek amacıyla imzalanan protokole dayandırılmasına tepki gösterdi. Genel Kurul Salonu’nda yapılan değişiklikler arasında, komisyon sıralarının 10’a kadar düşürülmesi gibi hatalı işlemler olduğuna dikkati çeken Özel, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın bu tadilatları bir firma sponsorluğuna havale etmiş olması ciddi bir sorundur” dedi.

Darbe girişiminin ardından imzalanan protokolün, bombalanan yerlerin güçlendirilmesi, şeref kapılarının, kulislerin ve avizelerin yenilenmesi, ana bina çatısının onarılması gibi konuları kapsadığını anımsatan Özel, “Meclis’in yetkilerini saraydaki bir tek adama havale eden bir Anayasa değişikliğiyle yapılan düzenlemelerin darbe girişimi gecesi yaşanan hasarla bağdaştırılması da mümkün değildir” sözleriyle tepki gösterdi. CHP’li Özel, Anayasa değişikliğiyle artırılan her bir milletvekili için yaklaşık 38 bin TL masraf yapıldığının altını çizdi.

Artı Gerçek

Etiketler: TBMM, milletvekili, tadilat, ekonomi, Türkiye
Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

    'Seçmenin yüzde 25'i kararsız'

    Kadın üsteğmen, çalınan sorulara bakarak subay olduğunu itiraf etti

    İstanbul Adliyesi'nde Kaşıkçı buluşması

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama

    TBMM'de 50 milletvekili için 2 milyon TL'ye yakın para harcandı

    '2019'da işsizlik oranı yüzde 12.1'e yükselecek'

    Mursi davasında, Hüsnü Mübarek dinlenecek

    ABD'li Müslümanlardan sinagog saldırısı kurbanlarına yardım

    Rejimin ismi değil, işleyişi önemli

    Sedef hastalığı bulaşıcı değil

    İstanbul’u yüksek binalar kirletiyor

    Yeni havalimanı açılıyor

    3 Filistinli çocuk daha şehit oldu

    Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona erdi

    Fenerbahçe evinde farklı kaybetti: Tribünlerde Cocu istifa sesleri

    'Çiçekler çocuklara camiyi sevdirdi'

    Pakdemirli: Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor olabilir

    Şehit evladının hatıralarını özel odada saklıyor

    Erdoğan'ı protesto eden gazetecinin oturma izni uzatılmadı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Donarak şehit olmak
    Genel

    Rejimin ismi değil, işleyişi önemli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda vesvese namazı bozar mı?
    Risale-i Nur'dan

    Cumhuriyet adalet ve meşverettir
    Genel

    Yeni havalimanı açılıyor
    Mert Gönenli

    Çağdışı andımız
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sırat-ı müstakîm” ve duâ
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tuhaf anlayışlarımız var
    Yeni Asya'dan Size

    Geçen toplantıdan bu yana

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.