TBMM’de intihar girişimi

TBMM Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan D.Y. intihar girişiminde bulundu.

29 yaşında olduğu belirtilen Y. için aşağıda branda gerilerek tedbir alınırken polis ve milletvekilleri ikna etmeye çalıştı. Yıldırım bir süre sonra ikna olarak aşağı indi. Duvar’ın haberine göre Ağrılı olduğu öğrenilen D.Y.’yi, AKP milletvekilleri Ekrem Çelebi, Mücahit Ali İhsan Arslan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve CHP Milletvekili Ahmet Akın ikna etti. Edinilen bilgiye göre intihar girişiminde bulunan Y. daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştı. O nedenle Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile görüştürüldü. Tuna’nın da konuyla ilgileneceğini söylediği öğrenildi. KPSS’den 68 puan alan Yıldırım’ın Sağlık Bakanlığı’nda çalışmak istediği, bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştürüldüğü öğrenildi.