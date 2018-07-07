TBMM'de yemin töreni başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Yasama Dönemi bugün başlıyor. 600 milletvekilinin yemin edeceği dönem, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın oturumu açmasıyla başladı.

TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. Oturumda ilk olarak Durmuş Yılmaz yemin etti. SALONDAN NOTLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e geldiğinde AKP'liler ayağa kalktı. MHP’nin de aralarında bulunduğu muhalefet partisi vekilleri oturmaya devam etti. Meclis salonuna gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. HDP Eş Genel Başkanları, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından salona geldi. Büyükelçilerin çoğu da Meclis’teki yerlerini aldı.

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.