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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

TBMM gündemine taşındı

08 Şubat 2017, Çarşamba 13:20
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, "Referandum sürecinde son olarak, kendilerini imam olarak tanıtan bir takım kişiler çektiği ve sosyal medya hesaplarında dolaşan videoda 'Güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için, coğrafyamız için biz de evet diyoruz' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından kişilerin kendileri ile bir ilgisi olmadığı açıklamasını yapsa da görüntülerin sosyal medyada tepki topladığını ve dinin siyasete karıştırıldığı eleştirilerini de beraberinde getirdi. Videodaki şahıslar din görevlisi değil ise, kendilerine din görevlisi olarak tanıtmak suretiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı töhmet altında bırakan ve dinimizi siyasete alet ederek propaganda yapan bu kişiler hakkında yasal işlem yapılması düşünülmekte midir?" diye sordu.

"PROPAGANDA YAPAN BU KİŞİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILMASI DÜŞÜNÜLMEKTE MİDİR?"

Bozkurt'un, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesi şu şekilde: "Diyanet İşleri Başkanlığı, videodaki kişilerin Başkanlıkları ile ilgileri bulunmadığını ifade etse de, konu ile ilgili bazı haberlerde bu şahısların Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli imamlar olduğu bilgisine yer verilmektedir. Kamuoyundaki bilgi karmaşasını gidermek adına, bu şahısların kim olduğunun tespit edilmesi düşünülmekte midir? Videodaki şahıslar din görevlisi değil ise, kendilerine din görevlisi olarak tanıtmak suretiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı töhmet altında bırakan ve dinimizi siyasete alet ederek propaganda yapan bu kişiler hakkında yasal işlem yapılması düşünülmekte midir?"

Konuyla ilgili haberler:

Diyanet o imamlar hakkında açıklama yaptı

İstanbul Belediyesi Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli 11 imam referandumda 'Evet' diyeceklerini belirten bir video çekti ve bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

İmamlar görüntünün sonunda Karacaahmet Mezarlığı'nda görevli imamlara da çağrı yaptı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet o imamlar hakkında açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hsabı Diyanet@diyanetbasin'dan yapılan açıklamada, "'Referandumda evet diyen imamlar' şeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur" denildi.

Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü de Ümraniye İmes Sanayi imamı Hüseyin Güleç, vaaz sırasında referandumda 'Evet' propagandası yaptığı ve cemaatin tepkisini aldığı ses kaydı da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

 

DHA

Etiketler: diyanet, tbmm, imam, referandum
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