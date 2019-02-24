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TBMM'nin yeni başkanı belli oluyor

24 Şubat 2019, Pazar 12:54
TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere toplandı. İlk tur oylaması başladı.

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.

Toplantının başında Genel Kurulda, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu.

Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce konuşma yaptı.

Başkanlık seçimine geçildi

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.

Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. 

Meclis Başkanlığı için AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığına aday oldu.

AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Genel Kurulda bulunuyor.

AA

Etiketler: tbmm, seçim
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