TBMM, Orta Afrika ve Mali tezkeresini uzattı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Orta Afrika ve Mali’de varlığını devam ettirmesi için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulunda bir yıl daha uzatıldı.

Hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve hükümetçe verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin son olarak 17.07.2017 tarihli ve 1156 sayılı kararıyla verilen izin süresinin 31.10.2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulunda uzatıldı. DHA

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