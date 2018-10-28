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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

TBMM yoğun geçecek bir haftaya hazırlanıyor

28 Ekim 2018, Pazar 13:42
Meclis, yoğun mesai yapacağı bir haftaya daha giriyor. 2019 yılı bütçesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu ile 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, 30 Ekim Salı günü, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un hazırladığı, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu müzakere edilecek.

701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ise 31 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul'da ele alınacak.

9 maddelik Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), kanun teklifi gibi görüşülecek; KHK'nin tümü ve maddeleri üzerinde beş siyasi parti grubu ve şahıslar adına konuşmalar yapılacak.

2019 yılı bütçesi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 yılı bütçesini 23 Ekim Salı günü sunmasının ardından, bütçe mesaisine bu hafta devam edecek.

Komisyonda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler 30 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

31 Ekim Çarşamba gününden itibaren ise Cumhurbaşkanlığı, TBMM, bakanlıklar ve kurumların bütçeleri üzerinde müzakereler yapılacak.

Plan Bütçe Komisyonunda kurumların 2019 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

31 Ekim Çarşamba: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı.

1 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı.

2 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.

Dilekçe Komisyonu, 31 Ekim Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Başkanvekili seçimi yapılacak, komisyonun çalışma usulüne ilişkin kararlar alınacak ve alt komisyonlar oluşturulacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 31 Ekim günü gerçekleştireceği toplantıda, 26. Yasama Döneminde kurulan "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi" Alt Komisyonu taslak raporunu müzakere edecek. Komisyonda ayrıca, alt komisyonların kurulmasına dair öneriler de tartışılacak.

KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 31 Ekim günü Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. Genen Müdürlüğü'nün; 1 Kasım Perşembe günü ise TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ. ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı'nın hesaplarını inceleyecek.

AA

Etiketler: tbmm, bütçe
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