TCDD yine makasçıyı suçladı

Ankara’da 9 kişinin öldüğü tren kazasının olduğu hattı seçim için sinyalizasyon sistemi olmadan açan TCDD Genel Müdürlüğü, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, yine tutuklu Tren Teşkil Memuru Osman Yıldırım’ı suçladı.

Makasçı Osman Yıldırım’ın “Bana elektrikli makas eğitimi verilmedi” demesinden sonra “eğitim verildi, sehven imzalatmayı unuttuk” diye tutanak tutan TCDD, bu kez de Yıldırım’ı “kendi eğitim eksikliğini bildirmediği” gerekçesiyle suçladı. Cumhuriyet’in haberine göre, TCDD YHT Ankara Gar Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen bir yazıda, makasçı Yıldırım’ın “İşbaşı ve intibak eğitimi eksik olan personel çalıştırılmayacak” şeklindeki emri okuyup imzaladığı, “eğitim eksikliği konusunda da geri dönüş yapmadığı” savunuldu.

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