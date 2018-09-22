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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Tefrika tuzağından çıkalım

22 Eylül 2018, Cumartesi
Prof. Dr. Recep Şentürk, İslÂm dünyasındaki en büyük tehditlerden birinin tefrika olduğunu belirterek, “Tefrika, Müslümanların güçlerini birbirleriyle mücadelede harcamalarıdır. Bunun çözümü Müslümanlar arasındaki birliği tesis etmek” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İslâm dünyasındaki en büyük tehditlerden birinin tefrika olduğunu belirterek, “Tefrika, Müslümanların güçlerini birbirleriyle mücadelede harcamalarıdır. Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Müslümanlar birbirleriyle savaşıyorlar.

Bunun çözümü Müslümanlar arasındaki birliği tesis etmek. İslâm düşmanları bu tefrikayı arttırmak istiyorlar. Buna karşı vahdeti teşvik etmemiz gerekiyor.” dedi. İHÜ ile Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Özbekistan Din İşleri Komitesi işbirliğinde “21. Yüzyıl Tehditleri ve İslâm Marifeti Gayeleri” konferansı düzenlendi. 

Bu çok büyük bir tehlike

Prof. Dr. Şentürk, İslâm dünyasının önünde tefrika, taklitçilik ve tahrifçilik gibi 3 önemli tehdit olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu; “İslâm dünyasındaki en büyük tehditlerden biri tefrikadır. Tefrika, Müslümanların güçlerini birbirleriyle mücadelede harcamalarıdır. Maalesef şu anda Orta Doğu’da bunu görüyoruz. Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Müslümanlar birbirleriyle savaşıyorlar.

Bu çok büyük bir tehlike. Bunun çözümü Müslümanlar arasındaki birliği tesis etmek. İslâm düşmanları bu tefrikayı arttırmak istiyorlar. Buna karşı vahdeti teşvik etmemiz gerekiyor. Taklitçilik ise eskiden olanı şimdi de aynı şekilde yaşatmaya devam etme gayreti. Bu olmaz. Çünkü insanlık, kültür, teknoloji değişiyor. Açık medeniyet çağına girmiş durumdayız. Ben buna gelenekli yenilikçilik diyorum. Bir taraftan geleneğimizle alâkamızı sürdüreceğiz, ama yenilikçi olacağız.” 

AA

Etiketler: İslâm, tefrika, Müslüman, ittihad
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