'Tehdit edildim' sözleri yargıya taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un “ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var” sözlerini yargıya taşıdı.

Dün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa konuşmasında “Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var” ifadelerini kullanmıştı. Uğur’un sözlerini yargıya taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sorumlular hakkında Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve Tehdit suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Eren Erdem Başvuru dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: ”Seçilmiş ve görevi gereği demokrasiyi ve Anayasal düzeni korumaya ant içmiş olan bir milletvekili olarak Sayın Savcılığınızca re’sen Ahmet Edip Uğur’un ifadesine başvurularak ihbar eylemlerin sorumlularının tespit edilmesi ve sorumlular hakkında Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve Tehdit suçlarından kamu davası açılmasını talep ederim.”

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