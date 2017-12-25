Tehlike, sosyal medyada kendisini gösterdi bile

Son KHK'dan güç alanlar, önümüzdeki günlerde nasıl bir Türkiye olacağının mesajını sosyal medyadan vermeye başladı.

Son KHK ile "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler'in bastırılması kapsamında hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk" getiren düzenlemenin yaratacağı tehlike kendisini göstermeye başladı bile. Bazı sosyal medya hesaplarından KHK'ye övgüler sıralanırken, sokakların nasıl karışacağı ve kan akıtılacağının işaretleri de verildi.

"Bu KHK muhteşem" diyen de var, "Bu KHK, polis ve askerin yanında bana da hak tanıyor. Polise saldıran teröristlere girme hakkını devletimiz bize tanıdı. Terörist dövmek serbest" diyen de.

İşte o tivitlerden bazıları: