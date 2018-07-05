‘Tek adam yönetimine yönelen Ak Parti’yi kuvvetle eleştirdim’

Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarları ve editörlerinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 11 sanıklı dâvânın görülmesine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Dâvâda savunmasını dün yapan gazetenin yazarlarından Şahin Alpay, “AK Parti iktidarına her zaman nesnel bir bakışla yaklaştım, asla düşmanlık gütmedim. Ülkeyi demokratikleştiren reformlar yaptığı sürece yurt içinde ve dışında kuvvetle destekledim. 2011’den itibaren rotasını tersine çevirip tek adam yönetimine yöneldiğinde ise AK Parti iktidarını aynı kuvvetle eleştirdim. Çünkü hakkaniyet bunu gerektiriyordu” şeklide savunma yaptı.

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