‘Tek adamlık için uyarmıştım’

AKP’den davet aldığında parti içi demokratik ortamın olduğunu savunan AKP kurucularından Ersönmez Yarbay, bunun iktidara geldikten hemen sonra değiştiğini söyledi.

“Gerçekten de çarşaf listenin olduğu, parti yönetimlerinin genel başkan değil, parti teşkilatı ve kongrelerde belirlendiği demokratik bir tüzük yazdılar. Ancak iktidara gelir gelmez, hemen olağanüstü kongre toplayıp tüzükteki bu demokratik maddelerin tamamını kaldırdılar. O kongrede ben bu tüzük değişikliklerine tek başıma muhalefet ettim” diye konuştu. Cumhuriyet’tin haberine göre, Yarbay, tüzük değişikliği sırasında partisini ‘tek adam’lık konusunda uyardığını ancak sözlerinin dikkate alınmadığını söyledi. Tüzükteki demokratik maddelerin değiştirilmesinin ‘tek adam’lığa gidiş anlamına geldiğini yıllar önceki kongrede ifade ettiğini belirten Yarbay, “Hatta bizzat o zaman gidip Abdullah Gül’e de Bülent Arınç’a da bunu söyledim. Onları, ‘Bu değişiklikler tek adamlığa gidiştir. Hep birlikte engel olalım’ diye uyardım. Ancak onlar, ‘Şimdi parti içinde görüş ayrılığı zamanı değil, birlik beraberlik zamanı. Bunların zamanı değil’ diyerek sustular. Şimdi yıllar sonra tek adamlıktan yakınanlara yıllar önce yaptığım uyarıları dinlemediklerini hatırlatmak isterim” dedi.