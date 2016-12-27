Tek adamlık yolu kapatılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık görevini üstlendiği dönemdeki ilk Başbakanlık Müsteşarı olan Ömer Dinçer, Anayasa teklifinin sorunlu olduğunu belirterek, tek adam’a giden yolların kapatılmasının gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık görevini üstlendiği dönemdeki ilk Başbakanlık Müsteşarı olan Ömer Dinçer, AKP’nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak “Beklenen amacın ve beklenmeyen sorunların dışında açıkça tahmin edilebilecek sorunları da barındırıyor” dedi. “Demokrasiyi korumak için, kuvvetler arasında “denge ve denetim” mekanizmasını güçlendirmek ve ‘tek adam’a gidecek yolları kapatmak gerekir” diyen Dinçer, “Katılımcı bir demokrasi için mücadele vermiş ve kamu idaresinde yönetişim için çabalamış AK Parti’nin bunu başaracağını umuyorum” ifadesini kullandı.

Birçok sorunun ortaya çıkması kaçınılmaz

Ömer Dinçer’in ‘Anayasa teklifinde kuvvetler ayrımı nerede?’ başlığıyla 26 Aralık 2016’da Habertürk Gazetesi’nde yayımlanan yazısında anayasa teklifiyle ilgili kısımları şöyle: “Teklif, özünde sadece başbakanlığı kaldırarak partiyle ilişkisi devam eden Cumhurbaşkanı’nı yürütmenin başı olarak tanımlıyor ve Cumhurbaşkanı yardımcıları (sayı sınırı konulmamış) ile diğer bakanları TBMM üyesi olmayanlardan atıyor. Hiç şüphesiz, ister parlamenter olsun isterse başkanlık, sistemler kendi içinde birbiriyle bağıntılı ve uyumlu birçok öğeden oluşur. Hiçbir dengeleyici tedbir almaksızın, bir sistem içindeki bir öğeyi kaldırarak veya başka sisteme ait unsurları ekleyerek yeni ve sağlıklı bir sistem kurulamaz. Böyle olması halinde birçok sorun ve çatışmanın ortaya çıkması kaçınılmazdır.”

Mevcut duruma hukuki bir çerçeve çabası

Her hukuki düzenlemenin bir beklenen amacı vardır diyen Dinçer, “Ancak bazen çıkarılan yasalar umulan amacın dışında, beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Beklenmeyen sorunları çözmek için yeni yasalar çıkarılır. Bu kısırdöngü bürokrasinin doğması ve hukuki katılıkla sonuçlanır. Meclis’e sunulan teklif ise beklenen amacın ve beklenmeyen sorunların dışında açıkça tahmin edilebilecek sorunları da barındırıyor. Teklifte, mevcut fiili duruma hukuki bir çerçeve kazandırma çabası öne çıkmış. Bu yaklaşım, bugün yaşanan sorunların müzminleşeceği, üstelik yeni sorunların çıkacağı anlamına geliyor. Mevcut yapı ve süreçleri aynen koruyarak Başbakanlığı kaldırmak ve Bakanlar Kurulunu Meclis dışından oluşturmak, anayasal erkler arasındaki ayrımı daha da belirsizleştiriyor” ifadelerini kullandı.