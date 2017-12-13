Tek kartla herşey: Türkiye Kart geliyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ‘Türkiye Kart’ isimli yeni bir kart çıkaracaklarını belirterek, “PTT’den alınacak bu kartla tüm illerde toplu taşımaya binilebilecek. Müzeler, parklar, para transferleri için tek kart yeterli olacak” dedi. Arslan, Kanal İstanbul için halen 5 güzergah tercihinin masada olduğunu da sözlerine ekledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018’de yeni bir kart uygulamasına geçmeyi planladıklarını ve projenin isminin “Türkiye Kart” olacağını açıkladı. Arslan, PTT’nin 4 bin 600 noktası üzerinden bu kartın alınabileceğini belirterek , “Kredi kartıyla yapabildiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bununla sınırlı değil, İstanbul başta olmak ü zere tüm belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek. Milli parklarda, müzelerde, uçaklarda her yerde geçecek” dedi. Amaçlarının tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak olduğunu vurgulayan Arslan, “Dünyada örnekleri çok az. Birçok ülkeye bunu ihraç da edebiliriz” ifadelerini kullandı.

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