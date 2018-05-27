Tek kuruş bile ödemediler

Türkiye’nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa’nın Soma ilçesinde, 11 yıl önce yerin 350 metre altında kömür madeninde dinamit patlatılması sırasında meydana gelen kazada, Ali Kandemir (38) iki gözünü, İdris Sarıkaya da (45) iki ayağını kaybetti.

İki işçinin, Ermenek’te 18 işçinin vefat ettiği facianın yaşandığı madenin de sahibi olan Uyar Ailesi’ne ait firmaya açtıkları dâvâ, yılan hikâyesine döndü. Madencilerden İdris Sarıkaya 2011 yılında sonuçlanan dâvâda 126 bin TL, Ali Kandemir ise 2015 yılında karara bağlanan dâvâda 1 milyon 76 bin TL almaya hak kazandı. Ancak iki madenci de şirketin sürekli isim değiştirmesi dolayısıyla tek kuruş tahsil edemedi. İşçilerden İdris Sarıkaya’nın Ankara 19’uncu İş Mahkemesi’nde açtığı dâvâ, 2011 yılında sonuçlanmıştı. Mahkeme, Azyak firmasının 126 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti. Karar, Yargıtay tarafından onandı, fakat ödeme hâlâ gerçekleştirilmedi. Haber Merkezi

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