'Tek tip kıyafet' Bakanlar Kurulu'nda

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, FETÖ sanıklarının duruşmalara getirilirken giyeceği 'tek tip kıyafet' ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, üretime başlamak için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

Bursa'da, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakkemesinde Uzlaştırma' seminerine katılan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, daha sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'u ziyaret etti, savcılarla toplantı yaptı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Müsteşar Yardımcısı Aydıner, FETÖ/PDY'den yargılanan sanıkların duruşmalara getirilirken giyeceği 'tek tip kıyafet' ile ilgili açıklama yaptı. Aydıner, 'badem kurusu' renginde olması düşünülen kıyafet için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Bakanlar Kurulu'ndan konuya ilgili olarak çıkacak kararı beklediklerini söyledi. Aydıner, bu kararın alınmasının ardından, aralarında Bursa E Tipi'nin de bulunduğu birçok cezaevinde FETÖ sanıkları için tek tip kıyafet üretimi yapabileceklerini ifade etti. Aydıner, bakanlık olarak bu konuda hazır olduklarını da belirtti.

ERDOĞAN TEKLİF ETMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbiseyle mahkemeye çıksınlar” diye konuşmuştu. “FETÖ’cülerin şuan daha iyi günleri” diyen Erdoğan, “Geçen gün sayın Başbakanımız ile konuştuk. Bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbiseyle mahkemeye çıksınlar.” demişti.