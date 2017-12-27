Tek tip kıyafet toplumsal barışı zedeler

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, son KHK ile tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmesinin bir dayatma sistemi olduğunu belirterek, uygulamanın toplumsal barışı zedeleyeceğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TBMM tarafından olağanüstü hal ilan edildiğini belirten Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, son çıkarılan 696 sayılı KHK’nın Anayasaya, hukuk devleti ve anayasal devlet ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Geçtiğimiz Pazar günü yayımlanan iki yeni KHK ile ilgili açıklama yapan Altun, “Tek tip elbise uygulaması kişiyi topluma kazandırmaya hiçbir katkıda bulunmadığı gibi bu uygulama tutukluların insanlığa özgür haysiyetine ve değerine saygı gösterme yükümlülüğünün ihlali anlamında, cezanın da ötesinde görülmeyen bir ceza niteliğindedir. Tek tip giysi uygulaması toplumsal barışı da zedeleyecek bir uygulamadır” diye konuştu. 1980 darbesi sonrası 1984’te uygulamaya konulmak istenen bu uygulamanın toplumun hiçbir kesiminden destek görmediğini belirten Altun, uygulamanın o dönem siyasi mahkum ve tutukluların direnişleri sonucunda hayata geçirilemediğini kaydetti.

MASUMİYET KARİNESİNE AYKIRI

Dünyadaki uygulamalarda gerekçe olarak mahkumların eşit koşullarda olması ve firar durumlarında fark edilmeleri gösterilirken ülkemizde bu kişilerin kravatlı, çok havalı bir şekilde duruşmalara girmelerinin engellenmesinin gerekçe olarak gösterildiğine dikkat çeken Altun, “Tek tip elbise dayatması masumiyet karinesine, adil yargılanma ve savunma hakkına, kadın erkek eşitliğine aykırı olup, suçluların iadesi AİHM ve diğer hususlara istinaden ülkemizi zor durumda bırakacak yapılan yargılamalar aleyhine de olumsuz algı operasyonlarına neden olacaktır.” ifadelerini kullandı.