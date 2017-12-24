"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Tek tip kıyafet zorunlu oldu

24 Aralık 2017, Pazar 10:24
"Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek. Söz konusu düzenlemeden kadın tutuklular muaf tutulabilecek.

Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle "örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama" suçlarından tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

AA

Okunma Sayısı: 1973
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    299. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni KHK’de iç savaş maddesi

    AKP anketinde ilk kez sıra değişti

    Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

    İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı

    Almanya’da terör davaları beş kat arttı

    Çalışma Bakanı, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

    İstemezlerse askere gitmeyecekler

    Çiftlik Bank'a ikinci şok!

    Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi

    Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler

    'Tek tip' Guantanamo'da yaşam tarzı!

    Taşeron işçiler için şartlar belli oldu

    Tek tip kıyafet zorunlu oldu

    İki yeni KHK yayımlandı

    OHAL Komisyonu şeffaf olsun

    Amerikan halkı da destek vermedi

    Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

    Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

    Çeyrek altınla yarışır hale geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL Komisyonu şeffaf olsun
    Genel

    İki yeni KHK yayımlandı
    Genel

    Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadir Tuncay
    Genel

    Tek tip kıyafet zorunlu oldu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatler fertlerin suçunu yüklenmez
    Sefa KILIÇ

    “Sizi bana Allah gönderdi”
    Genel

    Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler
    Faruk ÇAKIR

    Haklının ve haksızın mücadelesi
    Nursena Demir

    Arkadaşım kedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.