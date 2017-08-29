Tek tip kıyafette hedef intikam

İHD İstanbul Şube Başkanı Yoleri ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eren ‘tek tip elbise uygulamasının’ tüm örneklerde intikam amaçlı uygulandığına dikkat çekiyor.

Yoleri, ceza infazının intikam aracı olarak kullanılmasının uluslar arası kurallara aykırı olduğunu belirtirken, Eren, “Mahpuslara tek tip kıyafetler giydirmek, onları sıfırlamayı amaçlamaktadır” diyor. Duvar’ın haberine göre, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği ise hükümetin gündemine aldığı bu uygulamaya ‘tek tip elbisenin simgesel bir saldırı olduğu’nu belirterek karşı çıkıyor. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “Tek tip elbise mahpusun tüm kişilik haklarını gasp eden, hem fiziki hem manevi varlığını yok etmeyi amaç edinmiş, sistemli bir işkence’ derken, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eren “Tek tip elbisenin, hukuki, sosyolojik, psikolojik, insanı vicdanı açıdan savunulacak tarafı yoktur. Masumiyet karinesinin ihlali olduğu kişiyi kriminalize etmek için kullanıldığı kişiliksizleştirmenin aracı olduğu aşikar” ifadesini kullanıyor.

Cezaevi intikam aracı oldu

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, şöyle dedi: “Cumhurbaşkanın bir işkence merkezi olarak bilinen, hukuksuzluğu ve işkenceleri ile deşifre olmuş Guatanamo hapishanelerine gönderme yapması sınır tanımaz kindarlığın ve öç alma maksadının nerelere varacağına dair işaretler sunuyor. Tek tip elbise ve benzeri pek çok işkence uygulamasından görüleceği üzere Türk ceza infaz mevzuatı ve uygulaması insan haklarını esas alan mahpus haklarını yok sayma eğiliminde oldu. Bu yüzden hapishaneler, çifte cezalandırma mekanı, cezaevi intikam aracı oldu her zaman.”