Tekirdağ merkezli büyük operasyon: Çok sayıda yakalama kararı ve gözaltı var!

Tekirdağ merkezli 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketi ile bağlantısı ve üyeliği nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 82 kişiden 71'i gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen Hareketinin emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 64'ü emniyet mensubu 82 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 25 ilde bir haftadır yürüttüğü operasyonlarda bugüne kadar aralarında Tekirdağ eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 71 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 kişinin firarda, 3 kişinin de tutuklu olduğu belirlendi. 71 kişinin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor. DHA

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