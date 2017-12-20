Düzce'de meydana gelen kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Kaza, Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki rampalar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Semih Türkdağ (39) idaresindeki 74 US 8292 plakalı çimento yapımında kullanılan madde yüklü tanker, Abdullah Özçağlar (45) idaresindeki 34 ZBF 21 plakalı üzerinde vinç bulunan kamyona arkadan çarptı.
TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
Tanker çarpmanın etkisiyle devrilirken, sürücü yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
OTOYOLDA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Trafik, arıza şeridinden verilirken otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA