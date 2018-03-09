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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Temel haklar kötüye gidiyor

09 Mart 2018, Cuma
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, BM’nin yıllık insan hakları raporuna ilişkin açıklamasında, Türkiye’de temel haklara saygının kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, BM’nin yıllık insan hakları raporuna ilişkin açıklamasında, “Türkiye’de temel haklara saygı kötüleşmeye devam ediyor” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan yıllık rapor, Cenevre’deki bir basın toplantısıyla açıklandı. Türkiye’deki insan hakları durumuna da dikkat çekilen açıklamada, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, çok sayıda kişinin keyfi olarak işten çıkarıldığı, sivil toplum örgütlerinin keyfi olarak kapatıldığı, keyfi olarak gözaltına alınanların terör örgütleriyle bağlantılı genel suçlamalarla tutuklandığı, gözaltında işkence yapıldığı, ifade özgürlüğü ve dolaşım özgürlüğünün kısıtlandığı, özel mülkiyete keyfi olarak el konduğu ve suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin ailelerinin topluca hedef alındığına dair güvenilir bilgilere ulaştı.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Türkiye’deki OHAL koşulları altındaki insan haklarının durumu ile ilgili yakında daha ayrıntılı bir rapor açıklanacağı da belirtildi. 

Suriye’de çatışma yeni bir evrede

Yapılan açıklamada Suriye’deki çatışmada yeni bir dehşet evresine girildiği de vurgulandı.

Açıklamada, Suriye’nin İdlib eyeletinde artan şiddet olaylarının iki milyon kişiyi tehlike altına soktuğu kaydedildi. Suriye’de 2017 yılında binden fazla hava ve kara saldırısı gerçekleştiği, ayrıca çatışmanın bütün tarafları -hükümet güçleri, hükümet yanlısı milisler, uluslararası aktörler ve silahlı muhalif gruplar- tarafından, insan hakları ihlallerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye’deki çatışma ortamını kıyamete benzeterek, “Bu ay, Genel Sekreter’in ifadesiyle Doğu Guta yeryüzündeki cehennem. Önümüzdeki ay insanların kıyametle karşı karşıya kaldığı başka bir yer olacak. Bazı yabancı destekçilerinin arka çıkmasıyla hükümetteki kişilerce amaçlanan, planlanan ve uygulanan bir kıyamet” dedi. El-Hüseyin bu felaketin tersine çevrilmesi çağrısı yaparak Suriye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması gerektiğini söyledi. El-Hüseyin Türkiye’nin Afrin’de başlattığı operasyonun sivil halkı tehdit ettiğini de söyledi.

Etiketler: ohal, türkiye
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