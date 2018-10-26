Teneffüs en iyi ders

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Herhangi bir öğretmen adayı öğretmenlik hakkını kazanırsa Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerle iş birliği içerisinde bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında “2023 Eğitim Vizyonu”na ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, vizyon kapsamında anaokulu eğitiminin ne zaman zorunlu eğitim kapsamına alınacağına ilişkin soru üzerine, dokümandaki takvime göre bunun 3. yılda başlayacağını belirterek, “Bunun yapılabilmesi için bir altyapı, hazırlık dönemi gerekiyor.” diye konuştu.

“İyi dersler arasında”

Bakan Selçuk, teneffüs sürelerinin uzatılmasına ilişkin “Çocuklarımızın çok daha nitelikli bir ilkokul eğitimi alabilmesi için teneffüs sürelerinin artması onların daha mutlu olmalarıyla ilgili olduğu kadar bir akademisyen olarak teneffüs çocuğun en çok öğrendiği saatler arasında yer alır diye düşünüyorum. Teneffüs bizim en iyi derslerimiz arasında.” değerlendirmesinde bulundu.