Tente faciasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 40 kişi yaralandı

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii avlusunda tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, olayda 1 kişinin öldüğünü belirtirken 10'un üzerinde de yaralı olduğunu söyledi.

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Camide 2 kişinin cenaze namazı kılındı. Bir cenaze camiden çıkarıldıktan sonra yakınları ayrıldı. 2'nci cenazenin çıkarıldığı sırada avludaki üzerinde kar yığınları bulunan tenteler büyük bir gürültüyle çöktü. Cenaze yakınlarının bir kısmı kaçtı. Ancak bir kısmı tentelerin altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda kişi yerde yardım beklerken o anlar DHA kamerası tarafından görüntülendi. Sağlık ekipleri yaralılara yardım ederken AFAD, itfaiye ve sivil savunma ekipleri de çöken tentenin altında yaralı aradı. Çıkarılan yaralılar ambulanslara bindirilerek hastaneye götürüldü. Çok sayıda kişinin de olayın etkisiyle sinir krizi geçirerek yakınlarını aradığı görüldü.

CNN TÜRK'e konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu canlı yayında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla yaralı olduğunu ifade etti. 10'dan fazla yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Valilik: 40 yaralı

Valilikten Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 40 kişi ise yaralandı.