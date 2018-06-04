İSRAİL RAMAZAN’DA DA FİLİSTİNLİ KATLİAMINA TAMGAZ DEVAM EDİYOR.

Rezzan’ın katli savaş suçu

Ramazan öncesi Gazze’de işgali protesto eden silahsız Filistinlilere saldırarak 60 fazlasını şehit eden İsrail, gazetecileri ve sağlık görevlilerini de katlediyor. Siyonist saldırganlığın kurbanı “yardım meleği” hemşire Rezzan oldu. Rezzan’ın katli “yeni bir savaş suçu” olarak yorumlanıyor.

Hiçbir yaptırım uygulanmadı

İsrail Trump’tan aldığı destekle saldırılarını sürdürürken, tepkilerin yine lafta kaldığı ve sonuç almaya yönelik hiçbir caydırıcı yaptırımın hayata geçirilemediği görülüyor. Türkiye’nin İsrail’le yaptığı anlaşmalar ve ticarî ilişkiler de aynen devam ediyor.

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Tepkiler yine lafta kalıyor

Kudüs ve Kutsal MekÂnlara Destek için İslÂm-Hıristiyan Komisyonu Genel Sekreteri Henna İsa, işgalci İsrail güçlerinin Filistinli gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar’ı şehit etmesini “açık savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Filistin’deki “Kudüs ve Kutsal Mekânlara Destek için İslâm-Hıristiyan Komisyonu” Genel Sekreteri Henna İsa, işgalci İsrail güçlerinin Gazze sınırında gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar’ı şehit etmesinin “açık savaş suçu” olduğunu belirtti. İsa yaptığı yazılı açıklamada, 1949 yılında imzalanan Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 147’nci maddesinin, sivillerin hayatı ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıyı yasakladığını ve bu türden bir saldırının “büyük ihlâl” olarak tanımlandığını hatırlattı.

Büyük ihlâllerin ise “savaş suçu” olduğuna dikkati çeken İsa, Filistinli Rezzan en-Neccar’ın öldürülmesinin de açıkça buna karşılık geldiğini kaydetti. Neccar’ın şehadetinin İsrail’in gerçek mermi kullandığı ilk olay olmadığını, işgal güçlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan gençleri daha önce de öldürdüğünü ifade eden İsa, Filistinli siviller arasında ölü ve yaralı sayısının artmasının arkasında İsrail’in “orantısız güç kullanması” olduğunu ifade etti.

Trump, İsrail’in suçlarına ortak

ABD, İsrailli keskin nişancıların Gazze sınırında görev yapan Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar’ı şehit etmesinden sadece 3 saat sonra, Filistin halkının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etti. Filistinli siyasî analistlere göre, ABD’nin İsrail’e verdiği geleneksel destek Donald Trump döneminde zirveye ulaştı. Bu durum, kendini sorgulanmaz ve hukuk üstü gören Tel Aviv yönetimini daha da cesaretlendirerek Filistin halkına karşı her suçu işlemeye âdeta teşvik ediyor. Gazze İslam Üniversitesi Siyasal Bilimler Öğretim Üyesi Velid el-Mudellil de ABD’nin İsrail’e Filistinlilere yönelik suçlarını işlemesi için yeşil ışık yaktığı görüşünü paylaşarak, “Trump, İsrail’e kibirli ve hayasızca açık destek sunmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin İsrail’e koruma sağladığını ve sorgulanamaz kıldığını belirten Mudellil, “ABD, BMGK’ye Filistinlilerin korunması için sunulan tasarıyı veto ederek, İsrail’e başta Gazze Şeridi sınırında Filistinlilerce düzenlenen barışçıl gösterilere sert müdahale etmeye ve diğer suçları işlemeye destek verdi.” dedi.

Dışişlerin’den İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da ilâve yerleşim biriminin inşa edilmesine onay vermesini ve Filistinli Bedevilere ait evler için yıkım kararı almasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in yasa dışı yerleşimlerinde ilâve yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine ve Filistinli Bedevilere ait evlerin yıkımına yönelik kararına tepki gösterildi. Açıklamada, “İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerinde 2 bin ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine sorumsuzca onay vermesini ve Filistin’in başşehri Doğu Kudüs’ün çevresindeki ‘Ayrım Duvarı’nın diğer yakasında kalan Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Uluslar arası hukuku hiçe sayan bu adımları kararlılıkla reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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'Açık bir savaş suçu'

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