Terör belası... On binlerce insanımız vefat etti... 1.5 trilyon dolar harcama yapıldı...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele konusuna değinerek, "Türkiye’nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolar bir kaybımız var" dedi.

Çeşitli incemele ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Ali Mantı'yı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörden kurtulması gerektiğini ifade ederek, terörün sonlanmaya yaklaştığını söyledi.

1984 yılından bu yana Türkiye'nin terörle mücadelede 40 bin insanın vefat ettiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, mücadele kapsamında 1.5 trilyon dolar da para harcandığını ifade etti.

Bakan Kurtulmuş, "1984’ten itibaren gelişen olaylar sonucu Türkiye’nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolarlık bir kaybımız var. 40 bine yakın insanımız öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Bu ağır bedel Türkiye için büyük bir yüktür. Türkiye’nin bundan kurtulması gerekiyor. Türkiye’de bu terör örgütlerini destekleyen siyasi lojistik, askeri destek veren, onlara silah sağlayan çok sayıda yabancı güçlerin olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri bir şekilde sonlanmaya doğru geldi" diye konuştu